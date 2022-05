Capaian Ekspor Sumbar Menurun, Lihat Catatan BPS

sumbar.jpnn.com, PADANG - BPS mencatat ekspor Sumbar pada Maret 2022 mencapai 249,25 juta dolar Amerika Serikat.

Capaian ekspor ini menurun 0,66 persen dibandingkan Februari 2022.

Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati mengatakan ekspor Sumbar pada Februari 2022 mencapai 250,99 juta dolar Amerika Serikat (AS)

"Maret 2022 ini turun menjadi 249,36 juta dolar AS," kata Herum Fajarwati, Selasa (10/5).

Pada Maret 2022 golongan barang yang paling banyak diekspor adalah lemak dan minyak nabati berupa minyak sawit sebesar 211,56 juta dolar AS dan golongan karet serta barang dari karet 13,69 juta dolar AS.

Tujuan ekspor Sumbar pada Maret 2022 terbesar adalah Pakistan senilai 108,09 juta dola AS, India 67,34 juta dolar AS, serta Malaysia 23,77 juta dolar AS.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian melepas komoditas pertanian Sumbar senilai Rp 91 miliar ke delapan negara.

Komoditas pertanian yang diekspor itu berupa karet lempengan, santan kelapa, kulit kayu manis, dan ampas sawit.