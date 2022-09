Cabai Merah Makin Mahal, Harga Kebutuhan Pokok Lainnya Diperkirakan Naik

sumbar.jpnn.com, AGAM - Harga cabai merah di Pasar tradisional Agam naik dari Rp 70 ribu menjadi Rp 100 ribu per kilogram.

Kenaikan harga ini akibat pasokan cabai merah berkurang dari pengumpul sejak Sabtu (3/9).

Seorang pedagang Pasar serikat Lubuk Basung Garagahan, Wati (57), menjelaskan pasokan cabai merah jauh berkurang.

Cabai merah dari provinsi lain seperti Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, dan lainnya tidak masuk ke Agam.

"Harga cabai merah ini tidak normal, sebelumnya sempat Rp 110 ribu per kilogram. Kemudian turun menjadi Rp 60 ribu dan sekarang Rp 100 ribu per kilogram," jelasnya.

Komoditas lainnya seperti bawang putih, bawang merah, dan kentang masih stabil.

Harga buncis saat ini mencapai Rp 12 ribu per kilogram, wortel Rp 7 ribu per kilogram, kol Rp 14 ribu per kilogram, dan tomat Rp 12 ribu per kilogram.

"Kemungkinan beberapa hari lagi harga kebutuhan pokok ini bakal naik," ungkapnya.