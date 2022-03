Pemkab Agam Jamin Stok Kebutuhan Pokok Aman Jelang Ramadan

sumbar.jpnn.com, AGAM - Ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Agam masih aman menjelang Ramadan 2022.

Pemerintah Kabupaten Agam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok itu.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Agam, Dedi Asmar, mengaku sudah memantau sejumlah distributor di wilayah kerjanya.

Hasilnya, stok kebutuhan pokok untuk Agam masih aman menjelang Ramadan.

"Ini berdasarkan hasil pantauan yang kami lakukan di sejumlah distributor dan pasar tradisional di Agam," kata Dedi Asmar.

Dedi menjelaskan untuk harga kebutuhan tersebut masih stabil di pasaran.

Harga beras Benang Pulau Rp 12 ribu per kilogram, beras Sokan Rp 12 ribu per kilogram, beras IR 42 Rp 12 ribu per kilogram, beras Kuruik Kusuik Rp 13,5 ribu per kilogram, kentang Rp 10 ribu per kilogram.

Selain itu, tomat Rp 12 ribu per kilogram, Kol Rp 4 ribu per kilogram, wortel Rp 10 ribu per kilogram, ikan Tongkol Rp 25 ribu per kilogram, ikan Sarden Rp 32 ribu per kilogram, ikan Kembung Rp 37 ribu per kilogram, ikan Tuna Rp 35 ribu per kilogram, dan ikan Nila Rp 25 ribu per kilogram.