Harga Cabai di Agam Capai Rp 60 Ribu Per Kilogram, Kemungkinan Naik Lagi

sumbar.jpnn.com, AGAM - Harga cabai di Kabupaten Agam melonjak drastis dari Rp 45 ribu per kilogram menjadi Rp 60 ribu per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Agam Nelfia Fauzana mengatakan kenaikan harga cabai ini sudah terjadi sejak sepekan lalu.

Berdasarkan pendataan di Pasar Serikat Lubuk Basung Garagahan, harga cabai rata-rata naik Rp 15 ribu per kilogram.

Baca Juga: 60 Persen Kehidupan Masyarakat Sumbar Bergantung ke Sektor Pertanian



"Harga cabai ini berkemungkinan akan kembali naik," kata Nelfia.

Kenaikan harga ini disebabkan oleh pasokan cabai yang berkurang ke Kabupaten Agam sejak sepekan lalu.

Selain harga cabai, bawang prey juga naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 12 ribu per kilogram.

Baca Juga: BPS Menargetkan 109 Ribu Rumah Tangga di Sumbar sebagai Sampel SP2020 Lanjutan

Untuk harga yang masih normal adalah beras Benang Pulau Rp 12 ribu per kilogram, Sokan Rp 12 ribu per kilogram, Ir 42 Rp 12 ribu per kilogram, Kurik Kusuik Rp 13,5 ribu per kilogram.

Gula pasir masih Rp 14 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp 18 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan Rp 24 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp 45 ribu kilogram.