Daftar 10 Universitas Penerima KIP Kuliah Terbanya, Calon Mahasiswa Dapat Uang Saku

Selain nilai dan potensi akademik calon mahasiswa, Kemendikbudristek akan memeriksa kondisi ekonomi peserta.

Pada tahun ini, biaya pendidikan dari KIP Kuliah dibagi menjadi tiga program studi.

Pada program studi A sebesar Rp 8 juta per semester, B sebesar RP 4 juta per semester, C sebesar Rp 2,4 juta per semester.

Untuk biaya hidup sebelumnya dipatok Rp 700 ribu per semester. Pada tahun ini mengalami peningkatan dan dibagi menjadi lima klaster daerah sesuai Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019.

Pada klaster satu sebesar Rp 800 ribu per semester, klaster dua Rp 950 ribu per semester, ketiga Rp 1.1 juta per semester, keempat mencapai Rp 1,25 juta per semester, dan terakhir Rp 1,4 juta per semester.

Peserta penerima KIP Kuliah bisa memilih beberapa perguruan tinggi yang diinginkan.

Saat ini ada 10 perguruan tinggi negeri penerima peserta KIP Kuliah terbanyak, berikut daftarnya;