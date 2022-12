Tipe Mobil Bekas yang Paling Banyak Diminati di Indonesia

sumbar.jpnn.com, JAKARTA - Toyota Avanza dan Innova paling banyak dicari per Oktober 2022 di OLX Autos Indonesia.

Berdasarkan data Otobarometer OLX Autos per Oktober 2022, mobil merek Avanza, Kijang Inova, Honda Jazz, Brio, dan CR-V masuk kategori kendaraan seken yang paling banyak dicari.

Director of Classified and New Bussiness OLX Autos Indonesia Agung Iskandar mengatakan mobil paling banyak dicari tidak hanya itu saja.

Tipoe minibus seperti MPV dan SUV juga masuk kategori paling banyak dicari.

Warna yang paling banyak dicari ialah hitam, putih, dan silver.

Kata kunci yang paling banyak dicari ialah mobil bekas.

"Kami akan terus berinovasi dan memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen jelang akhir tahun ini," kata Agung.

OLX saat ini baru meresmikan dua diler terbarunya yang berlokasi di Tangerang dan Kerawang.