Krisis Iklim di Sumbar, Massa Gelar Aksi Damai

sumbar.jpnn.com, PADANG - Sejumlah massa mengadakan aksi damai di depan masjid raya Sumatera Barat (Sumbar),

Mereka membawa spanduk bertulisan lawan perusak hutan, climetachange dan Who Will be Next.

Tulisan itu merupakan seruan terhadap krisis iklim yang melanda Indonesia, khususnya Sumbar.

Baca Juga: Pesisir Selatan Siapkan Hilirisasi Komoditi Unggulan



Pantauan jpnn.com, massa aksi juga menandatangani petisi yang berisi dorongan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan krisis iklim di Indonesia.

Koordinator aksi Habib Aulia Sufi mengatakan petisi tersebut merupakan simbolis untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan krisis iklim.

Selain tanda tangan petisi, massa aksi juga mengadakan live mural dan membagikan selebaran tentang dampak perubahan iklim serta pementasan teater dari UKM Seni Proklamator.

Baca Juga: Pesisir Selatan Tak Lagi Jual Bahan Baku

"Ini aksi damai, kami hanya berkampanye tentang krisis iklim yang terjadi di Sumbar," kata Habib pada Jpnn.com.

Menurut Habib, saat ini Sumbar sudah merasakan krisis iklim.