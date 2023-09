Putri Ariani Menyita Perhatian, Nasibnya di America's Got Talent 2023 Bakal Diumumkan

sumbar.jpnn.com, PADANG - Putri Ariani tampil memukau di final America's Got Talent (AGT) 2023, Rabu (27/9) pagi WIB.

Di final, Putri Ariani menyanyikan lagu populer Don't Let the Sun Go Down on Me.

Penampilan Putri Ariani menui pujian dari juri.

Di final ini, Putri bersaing dengan 10 finalis lainnya.

Mereka adalah grup tari dari Prancis Murmuration, Pesulap asal Filipina Anna DeGuzman, Komedian Ahren Belisle, para pemain akrobat Ramadhani Brothers.

Selain mereka ada juga grup paduan suara The Mzansi Youth Choir dan 82nd Airbone Divisiona ALl American Chrous, grup tari asal Jepang Chibi Unity dan Avantgardey.

Kemudian ada duo anjing dan pelatihnya Adrian Stoica and Hurricane.

Di kalangan penyanyi, Putri Ariani memiliki pesaing yakni Lavender Darcangello.