Harga Cabai di Kota Padang Naik Drastis Menjelang Iduladha 1443 Hijriah

sumbar.jpnn.com, PADANG - Harga cabai di Pasar Raya Padang naik menjelang Iduladha 1443 Hijriah.

Seorang pedagang di Pasar Raya Padang, Mulki, menuturkan harga cabai naik signifikan menjelang Iduladha.

"Harga cabai sudah naik sekitar sepekan lalu," kata Mulki.

Harga cabai merah Jawa saat ini mencapai Rp 70 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabai merah lokal mencapai Rp 68 ribu per kilogram.

"Selisihnya cuma Rp 2 ribu," ujarnya.

Awalnya, harga cabai merah Jawa per kilogram hanya Rp 40 ribu per kilogram. Untuk cabai merah lokal mencapai Rp 38 ribu per kilogram.

Kenaikan harga ini berdampak pada penjualan cabai merah. Konsumen lebih memilih membeli harga cabai hijau karena relatif lebih murah dari cabai merah.

Harga cabai hijau saat ini Rp 30 ribu per kilogram. Harga cabai hijau naik Rp 8 ribu dari sebelumnya Rp 22 ribu per kilogram.