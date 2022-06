Harga Cabai Masih Pedas Walau Sudah Turun

sumbar.jpnn.com, PADANG - Harga cabai merah di Kabupaten Agam masih pedas walau turun Rp 20 ribu per kilogram.

Di Kabupaten Agam, harga cabai merah sebelumnya mencapai Rp 120 ribu. Setelah turun Rp 20, ribu, harga cabai merah saat ini Rp 100 ribu per kilogram.

"Harga cabai merah turun Rp 20 ribu per kilogram," kata Kepala Bidang Perindustrian Perdagangan dan UMKM Agam, Nelfia Fauzana.

Dia menjelaskan harga cabai merah masih tinggi akibat pasokan dari pengepul berkurang.

Begitu juga dengan pasokan dari luar Sumbar seperti Sumatera Utara dan Pulau Jawa.

Cabai merah dari luar Sumbar itu tidak masuk ke Kabupaten Agam.

"Harga cabai merah naik dari Rp 45 ribu per kilogram, kemudian Rp 60 ribu per kilogram, naik lagi menjadi Rp 95 ribu per kilogram, dan Rp 120 ribu per kilogram," jelasnya.

Selain cabai merah, kebutuhan lainnya seperti bawang merah juga turun.