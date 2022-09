Pemprov Sumbar Menggelar Bazar Sembako Murah di Kantor Gubernur

sumbar.jpnn.com, PADANG - Pemprov Sumbar mengadakan bazar sembako urah di depan Kantor Gubernur.

Pada bazar tersebut terdapat puluhan stan yang menjual berbagai bahan pokok dengan harga murah.

Di bazar tersebut cabai lokal dan Jawa dijual dengan harga Rp 53 ribu per kilogram.

Cabai giling dijual seharga Rp 54 ribu per kilogram, cabai hijau Rp 34 ribu per kilogram, cabai rawi Rp 48 ribu per kilogram.

Minyak goreng merek Kuwali dijual seharga Rp 14 ribu per liter, beras suntiang anak daro Rp 15 rib per kilogram.

Tak hanya sembako, bazar tersebut juga menyediakan stand baju dan kue khas SUmbar.

Selain itu ada juga pengundian hadiah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar.

Seorang pengunjung Wahyu (30) mengatakan bazar yang diadakan Pemprov Sumbar sangat membantu masyarakat.