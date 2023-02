Sidak Pasar Raya Padang, Wamendag Temukan Kenaikan Harga Minyak

sumbar.jpnn.com - sumbar,jpnn.com, PADANG - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) sidak Pasar Raya Padang, temukan kenaikan harga minyak kemasan.

Wamendag Jerry Sambuaga melakukan inspeksi mendadak itu pada Sabtu, (25/2).

Dia ingin memantau harga kebutuhan bahan pokok menjelang bulan Ramadan di Pasar Raya Padang.

"Kita mendapati sejumlah komoditi bahan pokok relatif stabil, seperti harga bawang merah dan bawang putih," kata Jerry.

Dia juga sempat menanyakan harga minyak kemasan merek Minyakita ke pedagang terkait harga dari distributor.

Pedagang mengatakan ada sedikit kenaikan harga.

"Harga Eceran Tertinggi (HET) per liter Rp14 ribu per liter atau Rp15 ribu per liter. Lebih mahal dari HET di angka Rp14 ribu per liter," terangnya.

Untuk mengatasi permasalahan itu, dia mencoba berkoordinasi dengan Kadis Provinsi dan Kadis Kota karena harga tidak boleh mahal.