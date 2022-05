Hiu Paus Terseret Pukat Nelayan di Pesisir Selatan

sumbar.jpnn.com, PESISIR SELATAN - Beredar video di Instagram, seekor hiu paus (Rhincodon Typus) terdampar di pantai belakang Puskesmas Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (24/5).

Berdasarkan keterangan pengirim video, Ardian kepada jpnn.com, satwa yang terancam punah itu ditemukan sekitar pukul 07.00 WB pagi.

Menurut Ardian, hiu itu terdampar setelah tidak sengaja terseret oleh pukat nelayan setempat.

"Hiu itu tidak sengaja masuk ke dalam pukat, waktu kejadian sekitar pukul 07.00 WIB," imbuhnya.

Tak lama berselang setelah terdampar, hiu itu kemudian mati.

Hingga sore WIB, Ardian menyebut bangkai ikan tersebut masih berada di lokasi.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, hiu paus termasuk ke dalam apendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Artinya perdagangan internasional untuk komoditas ini harus melalui aturan yang menjamin pemanfaatannya tidak akan mengancam kelestariannya di alam. (Mcr33/jpnn).