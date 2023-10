UIN IB Padang Helat Seminar Internasional, Datangkan Narasumber dari Negara ASEAN

sumbar.jpnn.com, SUMATERA BARAT - UIN Imam Bonjol Padang mendatangkan narasumber Seminar Internasional dari Malaysia dan Thailand di Hotel Pangeran, Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (14/10/2023).

Dua narasumber itu yakni Prof. Dato' Dr. Zulkiple Abd Ghani dari Universitas Sains Islam Malaysia dan Sukree Langputeh Ph.D dari Fatani University.

Masing-masing narasumber menyampaikan materi yang berbeda.

Zulkiple membawakan materi berjudul 'Da'wah Digital: A Prospect And Challenges In The Age of Industrial Revolution'.

Dia mengatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi orang-orang Islam pada kajian media.

Salah satunya orang Islam masih minim menghasilkan karya-karya terkait media.

"Kita perlu mewujudkan ekosistem media Islam. Dari segi Filsafat kajian Islam masih baru. Buku-bukunya tidak sebanyak dari buku-buku negara barat," kata Zulkiple.

Zulkiple masih sulit menemukan karya-karya tentang media Islam di negara mayoritas Muslim.