Harga Murah, Petani Kelapa Sawit di Agam Tak Mau Memanen

sumbar.jpnn.com, AGAM - Petani kelapa sawit Kabupaten Agam tidak panen karena harga yang murah.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit beberapa pekan ini mencapai Rp 500 per kilogram.

Seorang petani kelapa sawit di Palembayan, Rani Piliang, mengatakan harga TBS kelapa sawit Rp 500 sejak 15 hari lalu.

"Sebelumnya, harga TBS kelapa sawit Rp 400 per kilogram. Setelah Idulfitri 1443 Hijriah naik Rp 2.500 per kilogram. Kini turun lagi ke Rp 500 per kilogram," kata Rani.

Harga yang murah ini memaksai Rani untuk tidak panen sejak beberapa pekan.

Hal ini dia lakukan untuk menekan biaya produksi yang cukup tinggi.

Upah panen Rp 200 per kilogram, biaya lansir dari kebun ke jalan utama Rp 300 per kilogram. Artinya harga sekilo TBS kelapa sawit hanya untuk upah dan biaya lansir.

"Saya tidak dapat untung kalau begitu," sebut Rani.