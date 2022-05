Sosok Ulama Minangkabau di Palu, Perahu Pecah dan Berubah Menjadi Tikar Besar

sumbar.jpnn.com, PADANG - Islam baru masuk dan berkembang di kawasan Teluk Palu sejak abad ke-17 masehi.

Syekh Abdullah Raqi adalah orang pertama memperkenalkan Islam di Palu.

Dia berasal dari Minangkabau dan dikenal dengan sebutan Dato Karama.

Buku When The Bones are Left; A Study of the Material Culture of Central Sulawesi karya Eija-Maija Kotilainen menyebut Dato Karama datang ke Palu pada 1606 masehi.

Di Palu, Dato Karama menyebarkan agama Islam di kawasan Tanah Kaili.

Berkat toleransi Dato Karama kepada penduduk dan raja-raja serta para terkemuka menarik simpati semua orang.

Raja pertama yang masuk Islam adalah Kobanena I Pue Nijidi. Dia rela mengganti cawat yang dipakainya dengan kain sarung untuk salat.

Sejak saat itu masyarakat mulai memeluk agama Islam.